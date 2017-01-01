Поиск и планирование путешествий

Сделать отдых полноценным, насыщенным и хорошо спланированным, а значит и комфортным, позволяет сервис Planetabilet.com. Его задача состоит в том, чтобы позволить максимально просто и быстро выбрать вариант отдыха, который будет включать все необходимые компоненты. Для решения задачи использована система автоматического перебора вариантов и выдачи пользователю тех, которые идеально совпадают с его запросами по определённым критериям.



Что представляет собой сервис Planetabilet? Это сайт-агрегатор, который имеет доступ к базам данных элементов инфраструктуры отдыха и развлечений на курортах всех стран. Но это не означает, что ресурсом могут пользоваться только те, кто отправился в отпуск: командированным и просто путешествующим также будут полезны возможности по покупке авиабилетов, страховки, брони отеля, аренде автомобиля.



Как же можно спланировать поездку и насытить отдых незабываемыми впечатлениями? Очень просто: выбираете соответствующую услугу, переходите на страницу, где выставляете главные критерии, а затем на следующей странице сужаете поиск, устанавливая опции, наиболее важные вам. Первый этап отбора определяет, что, где, когда и для кого, второй – уровень комфортности и вопрос стоимости.



Для того чтобы было просто ориентироваться в разнообразных предложениях, достаточно стать постоянным читателем блога и отслеживать регулярно появляющиеся статьи, где можно найти подсказки для создания собственного тура, лайфхаки на время пребывания в других городах и странах, рекомендации по посещению мест, событий, которые входят в разряд must see и которые мало кому известны. На этом же ресурсе ежедневно публикуются горячие предложения по выгодным ценам.



Не откажите себе в удовольствии внезапно оказаться в другой части мира для того, чтобы получить новые знания, эмоции и впечатления. Ведь именно поэтому мы и путешествуем?!